Не прекращается поток поток граждан, желающих отдать последние почести Католикосу-Патриарху

20.03.2026 11:43





Продолжается гражданская панихида по Католикосу-Патриарху всея Грузии Илие II.



К Кафедральному собору Святой Троицы не прекращается поток граждан, желающих отдать последние почести Католикосу-Патриарху.



Двор Кафедрального собора Святой Троицы и прилегающие улицы были заполнены людьми в течение всей ночи. Сотням граждан пришлось провести ночь в очереди.



Напомним, что Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженейший Илия II скончался 17 марта в возрасте 93 лет. В связи со смертью Илии II в Грузии объявлен траур. Католикоса-Патриарха всея Грузии похоронят 22 марта в Сионском кафедральном соборе.





