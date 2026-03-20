|
|
|
Не прекращается поток поток граждан, желающих отдать последние почести Католикосу-Патриарху
20.03.2026 11:43
Продолжается гражданская панихида по Католикосу-Патриарху всея Грузии Илие II.
К Кафедральному собору Святой Троицы не прекращается поток граждан, желающих отдать последние почести Католикосу-Патриарху.
Двор Кафедрального собора Святой Троицы и прилегающие улицы были заполнены людьми в течение всей ночи. Сотням граждан пришлось провести ночь в очереди.
Напомним, что Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженейший Илия II скончался 17 марта в возрасте 93 лет. В связи со смертью Илии II в Грузии объявлен траур. Католикоса-Патриарха всея Грузии похоронят 22 марта в Сионском кафедральном соборе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна