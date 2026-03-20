Не прекращается поток поток граждан, желающих отдать последние почести Католикосу-Патриарху


20.03.2026   11:43


Продолжается гражданская панихида по Католикосу-Патриарху всея Грузии Илие II.

К Кафедральному собору Святой Троицы не прекращается поток граждан, желающих отдать последние почести Католикосу-Патриарху.

Двор Кафедрального собора Святой Троицы и прилегающие улицы были заполнены людьми в течение всей ночи. Сотням граждан пришлось провести ночь в очереди.

Напомним, что Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженейший Илия II скончался 17 марта в возрасте 93 лет. В связи со смертью Илии II в Грузии объявлен траур. Католикоса-Патриарха всея Грузии похоронят 22 марта в Сионском кафедральном соборе.


﻿
