Сборная Грузии по гандболу сохраняет шансы на успех в матчах с Израилем

20.03.2026 13:18









Сегодня наш рассказ о матчах нашей сборной со сборной Израиля-это матчи кэ ЧМ 2027 . Первая встреча этих команд прошла 19 марта вечером в городе Телави ( это 95 км от Тбилиси), вторая состоится там же 21 марта и начнется в 16.00 по тбилисском у времени. По существующим правилам, первый матч кэ должен был пройти в Грузии, второй -в Израиле. Но из-за ситуации в Израиле, в регионе Ближнего Востока по согласованию между федерациями гандбола двух стран и Европейской федерацией гандбола оба матча решено было провести в Грузии, в г. Телави, в современном спортивном Дворце, который вмещает около 2 тысяч зрителей. Кстати, в этом Дворце в Телави в июле прошлого года состоялись матчи ЧЕ по гандболу среди девушек( U-19).



Приезд журналистов и мнения до матча



Для освещения подготовки и проведения этих матчей 18 марта из Тбилиси в Телави прибыла группа грузинских журналистов( около 15 человек), в том числе и автор этих строк. Организованный приезд журналистов и их пребывание в Телави был осуществлен Ассоциацией спортивных журналистов Грузии при поддержке министерства спорта страны.



Вице-президент Федерации гандбола Грузии (ФГГ) Леван Салуквадзе (в конце 1980-х годов-начале 1990-х годов был вратарем ряда команд Тбилиси, а также юношеской и молодежной гандбольной сборной Грузии) в беседе с автором этих строк за сутки до первого матча сказал:» Сборная Израиля-это хорошо сбалансированная команда, сборной Грузии предстоят важные и сложные матчи».



Главный тренер сборной Грузии Тите Каландадзе (в прошлом игрок сборной Грузии и клубов Грузии, Исландии, Сев. Македонии, Турции и Италии ) заявил: «В сборной Грузии немало талантливых игроков, мы два раза выступали на ЧЕ- на ЧЕ 2024 и 2026, показав красивый гандбол в матчах с сильными сборными. Сейчас предстоят ответственные матчи с Израилем, они изучили нашу игру и мы изучили их игру. Сборная Грузии тщательно готовится к этим играм с Израилем».



В свою очередь президент ФГГ Вахтанг Мейпариани (в 1991-2000 годах он был капитаном сборной Грузии , в последние 5 лет является президентом ФГГ) сказал автору этих строк: "У Грузии большие , особые традиции гандбола, в этом году мы отметим 70-летие гандбола Грузии. Но сейчас все наши мысли о матчах нашей национальной команды со сборной Израиля , укомплектованной хорошими, опытными игроками. Я не люблю прогнозы, но, конечно, мы надеемся на то, что сборная Грузии все сделает для того, чтобы успешно завершить этот раунд кэ ЧМ".



Досадное поражение в первом матче



19 марта вечером наша сборная со счетом 29:32 проиграла первый матч двухраундового поединка с Израилем. На трибунах Дворца спорта в этот вечер собралось около 1 400 зрителей. Среди зрителей были проживающие в Телави, Рустави и Тбилиси беженцы (вынужденно перемещенные лица) из разных городов и районов Автономной республики Абхазия и и их дети -примерно 35 человек, им билеты безвозмездно предоставила Федерация гандбола Грузии.



Прямая телетрансляция матча велась по грузинскому телеканалу "Силк Универсал" и в эфире одного из израильских телеканалов.



После исполнения гимнов двух стран обе команды и зрители минутой молчания почтили память Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго, скончавшегося 17 марта вечером . Похороны Илии Второго состоятся 22 марта в Тбилиси.

Пользуясь случаем, хотелось бы отметить, что перенос матчей 19 и 21 марта между сборными Грузии и Израиля был практически невозможен, так как это были матчи квалификационного этапа ЧМ.



Сама игра началась с некоторым преимуществом гостей, они примерно половину первого тайма вели в счёте с разницей в 1-3 мяча , затем игроки сборной Грузии сумели сравнять счёт и выйти вперёд, ведя в счёте до конца первого тайма, на перерыв команды ушли при счёте 16:15 в пользу Грузии. Но в начале второго тайма израильтяне пять раз подряд забили гол в ворота Грузии, поведя в счёте 20-15. Хозяева предприняли усилия для того, чтобы сократить разрыв в счёте, выравнять игру и спасти матч, но сборная Израиля в этом матче выглядела лучше и победила 32:29. В сборной Грузии наиболее результативны был Георгий Цховребадзе-12 мячей, Георгий Лапиашвили и Николоз Каландадзе забили по 4 мяча, Ираклий Кбилашвили и Хазейн Рустамов -по 3 мяча, Георгий Дихаминджия -2, Вахтанг Хелисупали -1.



Травмы игроков и матч 21 марта



Следует отметить , что в этих матчах с Израилем из-за травм не играют трое гандболистов сборной Грузии - Темо Орджоникидзе (капитан), Эрекле Арсенашвили и Зураб Гогава .



21 марта в Телави состоится ответный поединок этих команд. Для того , чтобы выйти в следующий , решающий раунд кэ ЧМ, сборная Грузии должна выиграть у Израиля с разницей в 4 мяча. Если же Грузия выиграет в разницей в три мяча ,то для выявления победителя будут назначены пенальти.



Следует отметить, что победитель пары Грузия-Израиль в мае текущего года проведет два матча со сборной Испании, те майские поединки определять команду, которая выступить на ЧМ 2027.





Тенгиз Пачкория из Телави, специально для "





Фото: Матч Грузия-Израиль , фото ФГГ

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





