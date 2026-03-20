В память об Илие II флаги Европы и Грузии были приспущены возле Дворца Европы в Страсбурге

20.03.2026 14:11





В Страсбурге, перед Дворцом Европы, флаги Европы и Грузии были приспущены.



Это решение принял генеральный секретарь Совет Европы Ален Берсе в знак уважения к памяти Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.



Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта в возрасте 93 лет. В связи с его смертью в Грузии объявлен национальный траур.



Илию II похоронят 22 марта в Сионском соборе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





