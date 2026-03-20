Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В память об Илие II флаги Европы и Грузии были приспущены возле Дворца Европы в Страсбурге


20.03.2026   14:11


В Страсбурге, перед Дворцом Европы, флаги Европы и Грузии были приспущены.

Это решение принял генеральный секретарь Совет Европы Ален Берсе в знак уважения к памяти Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта в возрасте 93 лет. В связи с его смертью в Грузии объявлен национальный траур.

Илию II похоронят 22 марта в Сионском соборе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна