|
|
|
В память об Илие II флаги Европы и Грузии были приспущены возле Дворца Европы в Страсбурге
20.03.2026 14:11
В Страсбурге, перед Дворцом Европы, флаги Европы и Грузии были приспущены.
Это решение принял генеральный секретарь Совет Европы Ален Берсе в знак уважения к памяти Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта в возрасте 93 лет. В связи с его смертью в Грузии объявлен национальный траур.
Илию II похоронят 22 марта в Сионском соборе.
|
|
|
