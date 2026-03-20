World Happiness Report 2026: Грузия вновь оказалась самой несчастливой страной бывшего СССР

20.03.2026 14:53





Грузия заняла 91-е место среди 147 стран, ранжированных по уровню счастья их жителей в рейтинге World Happiness Report 2026.



Грузия уже несколько лет сохраняет одинаковые позиции в индексе, оставаясь одной из самых несчастных стран.



Соседями Грузии в рейтинге стали Лаос (92-е место) и Гонконг (91-е место). Среди стран бывшего СССР Грузия опережает Азербайджан (102-е место) и Украину (111-е место), но уступает Литве (28), Эстонии (46), Казахстану (33), Латвии (48), Узбекистану (53), России (79), Кыргызстану (66), Молдове (77) и Армении (89). Соседствующая с Грузией Турция занимает 94-е место.



Финляндия девятый год подряд занимает первое место.



Топ-10 самых счастливых стран мира:



Финляндия

Исландия

Дания

Коста-Рика

Швеция

Норвегия

Нидерланды

Израиль

Люксембург

Швейцария

Самой несчастной страной вновь признан Афганистан. Также в конце списка находятся Сьерра-Леоне и Малави.



Как измеряют уровень счастья?

Доклад World Happiness Report выходит каждый год к Международному дню счастья, который отмечают 20 марта. Исследование подготавливают эксперты Центра исследований благополучия Оксфордского университета совместно с компанией Gallup при поддержке ООН. Его основой служат опросы жителей разных стран о том, насколько они удовлетворены своей жизнью.



При составлении рейтинга учитывается такие показатели, как уровень доходов, доступность социальной поддержки, состояние здоровья, степень личной свободы, готовность помогать другим и восприятие коррупции.



Участникам исследования предлагают оценить свою жизнь по десятибалльной шкале – от 0 (худшая возможная жизнь) до 10 (лучшая). Итоговые показатели стран формируются на основе среднего значения таких оценок за последние три года.



В нынешнем выпуске авторы сосредоточили внимание на роли цифровой среды в ощущении благополучия. В частности, они изучили, как социальные сети и онлайн-коммуникация влияют на уровень удовлетворенности жизнью, особенно среди молодых людей.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





