Кардинал Курт Кох прибудет из Ватикана на похороны Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II

20.03.2026 14:43





На похоронах Католикоса-Патриарха всея Грузии Илия II в Тбилиси будет присутствовать префект Дикастерии по содействию христианскому единству Ватикана, кардинал Курт Кох.



Об этом сообщает Catholic, ссылаясь на посольство Ватикана.



Согласно информации посольства Ватикана, вместе с кардиналом в делегации будут: монсеньор Ладрапа Яромир, сотрудник Дикастерии по содействию христианскому единству; архиепископ Анте Йозич, апостольский нунций и декан дипломатического корпуса в Грузии; монсеньор Александр Рахиния, советник посланника Папы в Грузии; епископ Джузеппе Пазотто, апостольский администратор латинских католиков Кавказа; монсеньор Геворк Норадунгиян, ординарий армянских католиков Восточной Европы в Ереване.



Что касается кардинала Курта Коха, как пишет Catholic, он впервые посетил Грузию в конце 2014 года. Он встретился с председателем Государственного агентства по вопросам религии Зазой Вашакмадзе, где обсудили несколько важных вопросов, связанных с Католической церковью, в том числе финансирование конфессий и строительство католического храма в Рустави.



Второй визит кардинала в Грузию состоялся в 2016 году.



Именно кардинал Кох встречал хор кафедрального собора «Самеба», когда они дали концерт в «Сикстинской капелле» 26 июня 2022 года.



Кроме того, Catholic отмечает, что 26 октября 2016 года кардинал в интервью немецкоязычному изданию Tagespost заявил, что Католикос-Патриарх Грузии был очень открытым и гостеприимным человеком.



«Несмотря на свой возраст, он лично встретил Папу Франциска в аэропорту, поприветствовал и проводил его. Были две очень значимые встречи, на которых Патриарх Илия благословил Римскую церковь. Некоторые митрополиты этого никогда не делают, поскольку они не рассматривают Римскую церковь как «церковь». Когда я два года назад находился в Грузии, я также обсуждал эти проблемы, встречался с грузинскими католиками и выслушивал их трудности, особенно по вопросам переназначений. Это очень серьёзный вопрос, обсуждение которого должно продолжаться», — заявил кардинал.





