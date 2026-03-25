Нацбанк оставил ставку рефинансирования без изменений на уровне 8%

25.03.2026 22:36





В заявлении регулятора говорится, что конфликт на Ближнем Востоке уже оказал влияние на инфляционные ожидания во многом из-за роста цен на нефть. Однако оснований для изменения ставки на данный момент нет.



По словам регулятора, рост стоимости топлива уже частично повлиял на грузинский рынок, что отразится на инфляции в марте. Так, инфляция в краткосрочной перспективе будет выше, чем предполагалось в центральном сценарии. В среднесрочной перспективе темпы и траектория инфляции будут определяться серьёзностью и продолжительностью глобальных инфляционных процессов, в отношении которых сохраняется высокая неопределённость.



В результате макроэкономического анализа и с учётом существующих рисков Комитет по монетарной политике посчитал оптимальным оставить процентную ставку без изменений на уровне 8%. В условиях высокой неопределённости НБГ продолжает активно отслеживать текущие события и степень их влияния на местный рынок. В случае, если инфляционные шоки, вызванные геополитической ситуацией, затянутся и/или их масштабы увеличат риски так называемого «второго раунда» инфляции, комитет готов сохранить текущую жёсткую позицию в течение более длительного периода и, при необходимости, ещё больше ужесточить её

— говорится в заявлении Нацбанка.



Следующее заседание комитета по монетарной политике запланировано на 6 мая 2026 года.





