Посол Норвегии: Приговор Элене Хоштария непропорциональный и неоправданный

25.03.2026 21:41





Приговор Элене Хоштария непропорциональный и неоправданный, - об этом написала в соцсети посол Норвегии в Грузии Бергльот Ховланд.



Как отмечает посол, решение суда укрепляет проблемную модель заключения в тюрьму лидеров оппозиции в Грузии.



«Приговор Элене Хоштария непропорциональный и неоправданный. Решение суда укрепляет проблемный паттерн заключения в тюрьму лидеров оппозиции в Грузии и подрывает свободу выражения и доверие общества к демократическим институтам», - написала посол.



Напомним, лидер партии «Дроа» Элене Хоштария признана виновной по делу о повреждении предвыборного баннера Кахи Каладзе и приговорена к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





