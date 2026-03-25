Посол Норвегии: Приговор Элене Хоштария непропорциональный и неоправданный
25.03.2026 21:41
Приговор Элене Хоштария непропорциональный и неоправданный, - об этом написала в соцсети посол Норвегии в Грузии Бергльот Ховланд.
Как отмечает посол, решение суда укрепляет проблемную модель заключения в тюрьму лидеров оппозиции в Грузии.
«Приговор Элене Хоштария непропорциональный и неоправданный. Решение суда укрепляет проблемный паттерн заключения в тюрьму лидеров оппозиции в Грузии и подрывает свободу выражения и доверие общества к демократическим институтам», - написала посол.
Напомним, лидер партии «Дроа» Элене Хоштария признана виновной по делу о повреждении предвыборного баннера Кахи Каладзе и приговорена к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.
