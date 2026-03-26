Загрязнение Чёрного моря в Батуми: суд оштрафовал иностранное судно


26.03.2026   14:33


В акватории Батуми зафиксирован факт загрязнения Чёрного моря. Суд признал судно под иностранным флагом виновным и назначил штраф в размере 100 000 лари.

По данным Департамента экологического надзора, нарушение выявлено в ходе совместного мониторинга с сотрудниками пограничной полиции.

Установлено, что судно загрязнило море хозяйственно-бытовыми водами.

Решение суда:
▪️ суд признал судно нарушителем
▪️ назначен штраф — 100 000 лари
▪️ дополнительно обязано возместить ущерб окружающей среде

Судну разрешено покинуть территориальные воды Грузии и продолжить плавание только после полной оплаты штрафа и компенсации ущерба.

Контроль за загрязнением морской среды в акватории Батуми осуществляется в усиленном режиме при участии нескольких ведомств.


