Папуашвили: Нет никакого прозападного и антизападного, есть только грузинское и антигрузинское

26.03.2026 16:22





В то время, когда, казалось, зарождались новые надежды, Илия II уже видел будущие угрозы. В его словах, произнесённых в 2004 году, чётко просматривается вся архитектура тех испытаний, перед которыми должны были встать народ и церковь, - об этом пишет председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Он также публикует интервью Патриарха 2004 года.



Как отмечает Папуашвили, Патриарх говорил о внешних силах, которые не хотят сильной церкви в Грузии - церкви, объединяющей народ, защищающей его идентичность и укрепляющей духовные основы.



По его словам, больше не существует ни прозападного и антизападного, ни пророссийского или антироссийского, ни прокитайского, проиранского или проевропейского - существует только прогрузинское и антигрузинское.



«В эти дни, когда мы отдаём дань памяти нашему Патриарху, мы вспоминаем его слова и призывы, которых он оставил нам немало. Особенно впечатляют те из них, где он описывал как сложившуюся ситуацию, так и процессы, через которые предстояло пройти церкви и государству.



Под его руководством церковь стала убежищем, единственной опорой в эпоху, когда буря не утихала. Насильственный атеизм, преследования, разрушение идентичности, гражданское противостояние, бедность и отчаяние - среди всего этого церковь оставалась последней опорой.



И именно тогда, когда, казалось, зарождались новые надежды, Илия Второй уже видел будущие угрозы. В его словах 2004 года ясно просматривается вся архитектура испытаний, перед которыми должны были встать народ и церковь.



Патриарх говорил о внешних силах, которые не хотят сильной церкви в Грузии, не хотят церкви, объединяющей народ, защищающей его идентичность и укрепляющей духовный фундамент.



И если церковь не станет служить их глобалистской повестке, они попытаются разрушить её - через раскол, дискредитацию, оскорбления, навешивание ярлыков «антизападности» или «пророссийскости».



Этот процесс они называют ложными именами — «гражданское общество», придумывают ложные идеологии — «гендерная идентичность», и предлагают их как безусловный прогресс.



Нам предлагают мир, где выше воли народа должны стоять никем не избранные неправительственные организации, где выше традиции — модные теории, а выше веры — временные идеологии.



Именно эту ложь и угрозу Патриарх обличал ещё в 2004 году, когда эти процессы только начинались и были незаметны для многих. Он видел, что впереди нас ждут сложные годы.



Велик вклад Патриарха Грузии за последние десятилетия, но именно эта твёрдость, мудрость и дальновидность делают его подлинным отцом нации.



К счастью, он застал время, когда в повестку государственной политики вернулись ключевые национальные понятия — независимость, суверенитет, свобода, государственность, духовным скрепляющим элементом которых является двухтысячелетняя грузинская церковь.



Больше не существует прозападного и антизападного, пророссийского или антироссийского, прокитайского, проиранского или проевропейского — существует только прогрузинское и антигрузинское.



Есть патриот, служащий своей стране и действующий в её интересах, разделяющий её боль и тяготы; и есть тот, кто сознательно или бессознательно действует в интересах других государств.



Здесь проходит граница.



Эта борьба длится уже многие века - борьба за веру, идентичность и свободу, и в этой борьбе мы победим так же, как побеждали на протяжении столетий», — пишет Шалва Папуашвили.





