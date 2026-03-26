Большая часть водительских прав, выданных иностранцам в Грузии, приходится на граждан России

26.03.2026 17:15





Большая часть водительских удостоверений, выданных иностранцам в Грузии, приходится на граждан России, обратило внимание bpn.



Согласно статистическим данным МВД Грузии в 2025 году иностранным гражданам было выдано 694 водительских удостоверения, из которых 36% — то есть 251 — были получены россиянами.



Между тем, в 2024 году водительские права в Грузии получили 128 граждан РФ, а в 2023 году — 99.



Далее, на втором месте по количеству грузинских водительских удостоверений находятся граждане Пакистана, в первой пятерке — граждане Индии, Беларуси и Украины.



Топ-10 стран, граждане которых получили водительские права в Грузии в 2025 году выглядит так:



Россия — 251;

Пакистан — 87;

Индия — 86;

Беларусь — 79;

Украина — 47;

Азербайджан — 27;

Иран — 14;

Турция — 11;

Иордания — 11;

Непал — 9.

В целом в Грузии в 2025 году было выдано 29 647 водительских удостоверений.





