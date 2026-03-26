Анита Хиппер – Приговор в отношении Элене Хоштария является непропорциональным

26.03.2026 17:29





Приговор, вынесенный Элене Хоштария, является непропорциональным, - заявила на брифинге пресс-секретарь Европейской комиссии Анита Хиппер, отвечая на вопрос журналиста «Публики» о приговоре лидеру партии «Дроа» Элене Хоштария.



«Мы считаем несоразмерным приговор, вынесенный ещё одному оппозиционному политику, Элене Хоштария, который предусматривает 18 месяцев лишения свободы. Это ещё раз демонстрирует, что власти Грузии действуют вопреки основным демократическим стандартам. Мы рассматриваем это как продолжение демократических репрессий, которое должно быть прекращено. Это часть репрессий против оппозиции, журналистов, гражданских активистов и людей, которые борются за фундаментальные права и свободу выражения мнения. Наш посыл ясен: все несправедливо задержанные должны быть освобождены», - заявила пресс-секретарь Европейской комиссии.





