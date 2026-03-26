Министр здравоохранения Аджарии представила отчёт о работе ведомства
26.03.2026 17:21
Министр здравоохранения и социальной защиты Аджарии Нино Нижарадзе выступила с отчётом о деятельности министерства в Верховном совете Аджарии в рамках «часа министра».
«Цель правительства Аджарии — обеспечить гражданам доступ ко всем необходимым медицинским услугам. Министерство финансирует практически все современные медицинские услуги, покрывает софинансирование и предоставляет дополнительную поддержку там, где не распространяются программы всеобщего здравоохранения», — заявила министр.
По данным министерства:
В 2025 году бюджет был исполнен на 99,6%, а в 2026 году он увеличен на 8% и составляет 87,5 млн лари.
Министерство реализует в общей сложности 38 программ, которыми за последний год воспользовались около 125 000 граждан.
🩺 Были внедрены и расширены ряд важных программ, в том числе:
— финансирование трансплантации лёгких
— транскатетерная имплантация сердечного клапана (TAVI)
— лечение редких генетических заболеваний
— пренатальный скрининг (NIPS)
— скрининг остеопороза и целиакии у детей
— финансирование липидснижающей терапии
— психологическая поддержка подростков с трудным поведением
— финансирование стационарного лечения пациентов с наркозависимостью
Программы министерства доступны гражданам с различным социальным статусом, при этом лица с инвалидностью являются приоритетной группой.
Ежегодно около 7 000 детей и взрослых с инвалидностью пользуются различными реабилитационными программами, на что из бюджета выделяется 12 млн лари.
Министерство также предоставляет 28 видов вспомогательных средств.
В рамках государственной демографической политики реализуется программа диагностики и лечения бесплодия:
— уже родились 68 детей
— 18 пар ожидают ребёнка
Финансовая поддержка также предусмотрена для семей с новорождёнными двойнями, детей до 16 лет и родителей с инвалидностью.
Ежегодно программами пользуются более 2 500 бенефициаров, на что до конца года предусмотрено более 5 млн лари.
Из резервного фонда правительства Аджарии в 2025–2026 годах:
— 1 056 семей получили 11 665 981 лари на восстановление жилья, повреждённого в результате стихийных бедствий
В сфере медицинской и социальной помощи:
— 2 144 бенефициара получили помощь на сумму 12 832 346 лари
В рамках программ содействия занятости:
— переподготовку прошли 855 человек
— на 2026 год предусмотрено более 2,2 млн лари
Министерство расширяет спектр медицинских и социальных услуг, увеличивает финансирование и охват программ, делая акцент на доступности и поддержке уязвимых групп населения.
