Министр здравоохранения Аджарии представила отчёт о работе ведомства

26.03.2026 17:21





Министр здравоохранения и социальной защиты Аджарии Нино Нижарадзе выступила с отчётом о деятельности министерства в Верховном совете Аджарии в рамках «часа министра».



«Цель правительства Аджарии — обеспечить гражданам доступ ко всем необходимым медицинским услугам. Министерство финансирует практически все современные медицинские услуги, покрывает софинансирование и предоставляет дополнительную поддержку там, где не распространяются программы всеобщего здравоохранения», — заявила министр.



По данным министерства:

В 2025 году бюджет был исполнен на 99,6%, а в 2026 году он увеличен на 8% и составляет 87,5 млн лари.

Министерство реализует в общей сложности 38 программ, которыми за последний год воспользовались около 125 000 граждан.



🩺 Были внедрены и расширены ряд важных программ, в том числе:

— финансирование трансплантации лёгких

— транскатетерная имплантация сердечного клапана (TAVI)

— лечение редких генетических заболеваний

— пренатальный скрининг (NIPS)

— скрининг остеопороза и целиакии у детей

— финансирование липидснижающей терапии

— психологическая поддержка подростков с трудным поведением

— финансирование стационарного лечения пациентов с наркозависимостью



Программы министерства доступны гражданам с различным социальным статусом, при этом лица с инвалидностью являются приоритетной группой.



Ежегодно около 7 000 детей и взрослых с инвалидностью пользуются различными реабилитационными программами, на что из бюджета выделяется 12 млн лари.



Министерство также предоставляет 28 видов вспомогательных средств.



В рамках государственной демографической политики реализуется программа диагностики и лечения бесплодия:

— уже родились 68 детей

— 18 пар ожидают ребёнка



Финансовая поддержка также предусмотрена для семей с новорождёнными двойнями, детей до 16 лет и родителей с инвалидностью.

Ежегодно программами пользуются более 2 500 бенефициаров, на что до конца года предусмотрено более 5 млн лари.



Из резервного фонда правительства Аджарии в 2025–2026 годах:

— 1 056 семей получили 11 665 981 лари на восстановление жилья, повреждённого в результате стихийных бедствий



В сфере медицинской и социальной помощи:

— 2 144 бенефициара получили помощь на сумму 12 832 346 лари



В рамках программ содействия занятости:

— переподготовку прошли 855 человек

— на 2026 год предусмотрено более 2,2 млн лари



Министерство расширяет спектр медицинских и социальных услуг, увеличивает финансирование и охват программ, делая акцент на доступности и поддержке уязвимых групп населения.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





