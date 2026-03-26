Лидер ЕНД о встрече с представителем Госдепа США Питером Андреола

26.03.2026 16:03





По заявлению председателя «Единого национального движения» Тины Бокучава, визит представителя Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Питера Андреола в порт Поти и Анаклиа прямо указывает на то, что глубоководный порт Анаклиа является приоритетом для Вашингтона.



По её словам, данный визит не означает «перезагрузки» и восстановления стратегического партнёрства между Грузией и США, однако остаётся важным с точки зрения экономических возможностей для страны.



«Сам визит Питера Андреола в порт Поти, а затем в Анаклиа, безусловно, прямо указывает на то, что [глубоководный порт Анаклиа] является приоритетом для Вашингтона.



Публично известно, что он встречается с министром экономики и министром иностранных дел. Это также должно дать обществу представление о приоритетах данного визита.



На самом деле это не служит и не может служить перезагрузке и восстановлению стратегического партнёрства, однако это важно для нас - чтобы Грузия смогла извлечь максимум из всех экономических проектов, особенно в условиях усиления интереса США к региону.



К сожалению, это невозможно. Власть захвачена режимом, который служит не интересам грузинского народа и национальным интересам США в регионе и в отношении Грузии, а способствует усилению иранского, китайского и российского влияния в нашей стране.



Строительство глубоководного порта Анаклиа должно было осуществляться с участием американских инвесторов, которых режим Иванишвили в буквальном смысле выгнал из Грузии. Его стратегическое видение заключается в том, что «американцам не место на Чёрном море».



Похоронив этот проект и заменив американцев китайцами, был послан ещё один сигнал о том, что это не воспринимается как стратегическое партнёрство. У такого партнёрства есть свои правила, которые не хотят выполнять», - отметила Тина Бокучава.



По её словам, Бидзина Иванишвили в диалоге с партнёрами руководствуется не национальными интересами Грузии, а личными финансовыми интересами.



«В целом, Бидзина Иванишвили в отношениях с американцами, европейцами или британцами, где он использует Ачико Гачечиладзе в качестве «посланника», чтобы каким-то образом избежать санкций со стороны Великобритании, всегда говорит не исходя из национальных интересов Грузии, а исключительно из своих личных финансовых интересов», — отмечает Тина Бокучава.



Напомним, заместитель министра экономики и устойчивого развития Тамар Иоселиани ознакомила представителя Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Питера Андреола с ходом проекта глубоководного порта Анаклии.



По информации Министерства экономики и устойчивого развития, американская делегация вместе с исполняющим обязанности посла Аланом Перселлом на месте осмотрела строительные и мобилизационные работы, которые выполняет бельгийская компания Jan De Nul.





