Лидер партии «Площадь Свободы» о встрече с представителем Госдепа США

26.03.2026 16:11





Как заявил лидер партии «Площадь Свободы» Леван Цуцкиридзе, на встрече с представителем Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Питером Андреол и представителями оппозиции он попросил отменить или смягчить визовые ограничения для граждан Грузии.



По словам Цуцкиридзе, он также акцентировал внимание на вопросе политзаключённых.



«Прежде всего, я говорил о двух конкретных вопросах. Первое: как вам известно, из-за неспособности «Грузинской мечты» и тех преступлений, которые она совершила перед собственной страной и гражданами, а также из-за некомпетентности во внешней политике, Грузия оказалась в списке стран, гражданам которых приходится вносить довольно высокую сумму авансом при получении виз. Моя первая просьба заключалась в том, чтобы, исходя из тех прошлых отношений, которые существуют между США и Грузией, между нашими народами, удалось бы полностью отменить или хотя бы смягчить дополнительное бремя, связанное с визами, для граждан Грузии. Это очень важно для каждой грузинской семьи.



Второе: конечно, я говорил о политзаключённых. Мы не та страна, чтобы, как бы нам ни не нравились взгляды друг друга, сажать из-за этого людей в тюрьму. Для нас это очень принципиальный и моральный вопрос. Кроме того, я говорил о том, как Грузия может развиваться в рамках своей конституционной, демократической системы, как сделать так, чтобы страна не была изолированной и отсталой провинцией, а стала развитым, сильным и богатым демократическим государством», - заявил Леван Цуцкиридзе.





