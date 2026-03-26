Артему Грибулю сменили тип лишения свободы на полностью закрытый


26.03.2026   14:28


По заявлению адвоката Дарьи Самодуровой, 25 марта она навещала россиянина в тюрьме и получила от администрации соответствующий приказ.

Адвокат утверждает, что решение было принято 20 марта. Если раньше у Грибуля было наполовину открытое лишение свободы, то теперь — полностью закрытый режим. В данном случае заключенному ограничивают осуществление телефонных звонков и число свиданий. Поводом для решения стал тайный протокол заседания. Самодурова намерена обжаловать это в суде.

Ранее адвокат писала, что сотрудник тюрьмы, некий «Махо», плохо обращался с Грибулем и угрожал ему.


