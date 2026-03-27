Пятый год подряд в Грузии увеличивается число ДТП и смертей на дорогах


27.03.2026   12:11


Уже пятый год подряд в Грузии растет число ДТП и смертей на дорогах. По данным Министерства внутренних дел, в 2025 году в Грузии было зарегистрировано 5 969 дорожно-транспортных происшествий, тогда как в 2024 году этот показатель был примерно на 100 ниже.

Что касается числа погибших, то в прошлом году в ДТП погибло в общей сложности 469 человек, что также превышает показатель 2024 года.

Также значимым в полицейской статистике является количество ДТП, вызванных вождением в нетрезвом состоянии. В частности, было зарегистрировано 424 таких ДТП; в 2024 году этот показатель составлял 185, а в 2023 году — 158. Однако, как показывают статистические данные, ДТП, вызванные нахождением в состоянии алкогольного опьянения Данные о дорожно-транспортных происшествиях за 2001–2024 гг. охватывают только зону ответственности Управления патрульной полиции Министерства внутренних дел, тогда как с 2025 г. они охватывают всю территорию Грузии (за исключением оккупированных территорий). Следовательно, данные за 2025 год несопоставимы с данными за 2001–2024 годы.


