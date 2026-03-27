В Тбилиси планируется строительство трёх новых канатных линий

27.03.2026 12:19





По словам заместителя мэра Тбилиси Гиорги Ткемаладзе, в Тбилиси будут построены три новых канатных трассы, соединяющие Исани с Вазисубани, Сараджишвили с Згвисубани, а также станцию метро «Самгори» с Вазисубани.



Как сообщил Ткемаладзе BM.GE, в ближайшее время будет объявлен тендер на строительство первой канатной дороги, соединяющей Исани и Метрумшенгели. По его словам, средства на этот проект уже заложены в бюджете. Что касается других проектов канатных дорог, то он отметил, что на данном этапе ведется работа с донорами и Министерством финансов по обеспечению необходимого финансирования.



«Мы уже проводим исследование рынка в связи с работами по линии Исани–МетроМшени. Эта сумма отражена в бюджете на этот год, чтобы мы могли приступить к реализации этих работ.



Что касается двух относительно более крупных линий [Сараджишвили–Згидубани, станция Самгори–Вазисубани], мы работаем как с донорами, так и с Министерством финансов над обеспечением необходимых ресурсов.



Проект канатной дороги Исани-МетроМшени финансируется из нашего собственного бюджета; в настоящее время проводится исследование рынка, и мы очень скоро перейдем к этапу проектирования. Мы полагаем, что уже через несколько месяцев сможем объявить тендер на проектирование и строительство», — говорит заместитель мэра Тбилиси Гиорги Ткемаладзе.







