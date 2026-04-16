Грузия достигла рекордного уровня благосостояния, но потеряла позиции по свободе — отчет Atlantic Council

16.04.2026 13:42





Центр свободы и процветания при Атлантическом совете опубликовал свой «Глобальный атлас-2026», в котором представлены данные по состоянию на 2024 год. В документе дана оценка 164 стран, и в отношении Грузии выявлены две противоположные тенденции: страна находится на историческом максимуме по уровню процветания, однако при этом отмечается значительное снижение ее индекса свободы.



Методология и показатели



Индекс основан на двух основных составляющих:



• Индекс свободы: включает субиндексы экономической (права собственности, торговля), политической (выборы, гражданские свободы) и правовой (верховенство закона, коррупция) свобод.

• Индекс благосостояния: измеряет доход (ВВП на душу населения), здравоохранение, образование, охрану окружающей среды и права меньшинств.



Анализ исторических данных показывает, что индекс благосостояния Грузии вырос с 59,0 пунктов в 1995 году до 75,5 пунктов и остался на этом уровне в 2024 году, что позволило стране занять 47-е место в мире. Этот прогресс в основном обусловлен ростом доходов и улучшением ситуации в секторе здравоохранения.



Однако в последнее время наблюдается снижение показателей Индекса свободы. После пика в 73,1 балла в 2023 году показатель снизился на 6,4 балла до 66,7 балла (75-е место).



Анализ институции



Согласно отчету, два основных фактора приводят к снижению Индекса свободы Грузии:



• Политические институции: Наблюдается прогресс в таких областях, как качество выборов, гражданские свободы и механизмы контроля над исполнительной властью.

• Правовые институции: независимость судебной власти и коррупция в бюрократическом аппарате по-прежнему остаются проблемой.

• Экономические институции: Свобода торговли и инвестиций остается сильной стороной страны, однако авторы отмечают, что экономическая свобода не может компенсировать слабость политических институции.



Региональный и глобальный контекст:



Грузия сейчас уступает Армении по уровню свободы, но по-прежнему опережает другие соседние страны.



Региональный рейтинг (Индекс свободы)



• Армения: 68,3 (68-е место)

• Грузия: 66,7 (75-е место)

• Турция: 54,0 (113-е место)

• Азербайджан: 46,6 (132-е место)

• Россия: 42,1 (145-е место)



Региональный рейтинг (Индекс процветания)



• Армения: 71,9 (60-е место)

• Грузия: 75,5 (47-е место)

• Турция: 66,6 (79-е место)

• Азербайджан: 69,4 (67-е место)

• Россия: 72,7 (58-е место)



Благополучие и свобода не обязательно связаны между собой в каждой стране. Например, для стран Западной Европы характерны как высокий уровень свободы, так и высокий уровень благосостояния, однако в ряде стран — например, в Объединенных Арабских Эмиратах или Саудовской Аравии — уровень благосостояния значительно выше, чем уровень свободы. В то же время в беднейших странах уровень как благосостояния, так и свободы зачастую низкий.







