В Грузии раскрыли схему мошенничества против пенсионеров

16.04.2026 15:41





В Грузии двух человек уличили в мошеннической краже денег у пенсионеров. Об этом сообщает Генпрокуратура страны.



По данным ведомства, в течение апреля участники группы связывались с гражданами по телефону – преимущественно с пожилыми гражданами. Они представлялись сотрудниками коммунальных служб и предлагали различные «налоговые льготы» и послабления.



В ходе разговоров злоумышленники получали персональные данные жертв. После этого они вновь выходили на связь – уже под видом представителей правоохранительных органов – и убеждали собеседников, что переданные данные якобы оказались у третьих лиц и могут привести к финансовым потерям.



Чтобы «избежать риска» и «выявить нарушителей», мошенники требовали передать им все сбережения наличными, обещая вернуть деньги после «завершения проверки». Таким образом мошенники завладели средствами потерпевших на сумму около 125 тысяч лари. Прокуратура не уточняет число пострадавших.



Двум задержанным предъявили обвинение по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в крупном размере. Максимальное наказание за это преступление – до 10 лет лишения свободы.



Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.



Ранее на этой неделе Национальный банк Грузии объявил об ужесточеннии правила проведения платежных операций для защиты клиентов от мошенничества, особенно людей старше 60 лет.



С сентября регулятор обяжет банки и платежные сервисы применять дополнительные меры контроля по «рискованным» операциям – прежде всего, если сумма превышает 500 лари и связана с онлайн-торговлей, инвестициями, игорным бизнесом или криптоактивами.



В таких случаях операции смогут временно приостанавливать или отклонять, а банк должен будет связаться с клиентом и разъяснить возможные риски. После этого у клиента будет до 48 часов на подтверждение транзакции.



На первом этапе новые правила распространятся только на операции по картам.



Источник: Новости - Грузия

