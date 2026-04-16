Азербайджан начал импортировать товары из Армении через Грузию


16.04.2026   13:03


Азербайджан начал импорт товаров из Армения через территорию Грузия. Об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на Государственный таможенный комитет страны.

По данным СМИ, в марте текущего года Азербайджан впервые импортировал из Армении товары на сумму 960 долларов США.

Отмечается, что в январе–марте этого года из Азербайджана в Армению было экспортировано продукции на сумму 5,757 млн долларов США, что составляет 0,11% от общего объёма экспорта Азербайджана.


