Азербайджан начал импортировать товары из Армении через Грузию

16.04.2026 13:03





Азербайджан начал импорт товаров из Армения через территорию Грузия. Об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на Государственный таможенный комитет страны.



По данным СМИ, в марте текущего года Азербайджан впервые импортировал из Армении товары на сумму 960 долларов США.



Отмечается, что в январе–марте этого года из Азербайджана в Армению было экспортировано продукции на сумму 5,757 млн долларов США, что составляет 0,11% от общего объёма экспорта Азербайджана.







