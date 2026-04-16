В Грузии зафиксирован рост международных визитов несмотря на конфликт на Ближнем Востоке

16.04.2026 14:54





В Грузии зафиксирован рост международных визитов в первом квартале 2026 года, несмотря на влияние конфликта на Ближнем Востоке и сокращение авиасообщения с рядом стран. Об этом сообщили в Национальной администрации туризма.



По официальным данным, в январе–марте 2026 года страну посетили 997 529 международных туристов, что на 4% (на 38 582 визита) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель стал рекордным для первого квартала.



В то же время общее число международных визитов (включая все категории поездок) составило 1 300 505, что на 1,1% меньше, чем годом ранее (–14 323 визита).





Наибольшее число визитов традиционно зафиксировано из соседних стран: лидирует Турция — 238 368 визитов, за ней следуют Россия (230 717) и Армения (160 473).



В топ-15 стран по числу визитеров, помимо соседей, вошли также США, Великобритания, Германия, Польша, Израиль, Казахстан, Китай и Индия.



Рост продемонстрировали страны Европейского союза и Великобритания: число визитов составило 96 226, что на 30,2% больше, чем годом ранее. Заметно увеличился поток туристов из Италии (+70,7%), Словакии (+87,6%), Великобритании (+45,7%), Испании (+44,4%), Германии (+37,6%) и Польши (+34,3%). Рост также зафиксирован из Китая (+48,6%), США (+19,3%), Южной Кореи (+67,2%) и Швейцарии (+33,7%).



При этом конфликт в регионе и отмена авиарейсов негативно сказались на показателях из ряда стран. Число визитов из Ирана сократилось на 48,8%, из Индии — на 29,5%, из Израиля — на 17,5%.



В целом по странам Персидского залива зафиксирован рост на 8,2%. Увеличился поток из Саудовской Аравии (+36,3%) и Бахрейна (+20,9%), тогда как из ОАЭ, Кувейта и Катара наблюдается снижение.



Власти отмечают, что негативное влияние региональной нестабильности пока компенсируется ростом интереса со стороны европейских и других стратегических рынков.



По итогам 2025 года по числу визитеров в Грузию лидировала Россия (1 579 764), на втором месте была Турция (1 248 881). В 2026 году анонсированы новые прямые авиарейсы из России из стран ЕС, что может дополнительно повлиять на туристический поток.





Война с Ираном началась 28 февраля после совместных ударов США и Израиля по территории Исламской Республики. Конфликт спровоцировал ответные атаки по странам Ближнего Востока, дестабилизировал обстановку в регионе, парализовал авиасообщение и вызвал крупнейший в истории сбой поставок нефти из-за блокировки Ормузского пролива. Сейчас боевые действия приостановлены, но риск их возобновления сохраняется: Вашингтон и Тегеран не смогли достичь соглашения.





