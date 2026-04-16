Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе встретился с постоянными представителями различных стран, аккредитованными при ООН


16.04.2026   16:27


Премьер-министр Ираклий Кобахидзе встретился с постоянными представителями различных стран, аккредитованными при ООН.

По информации пресс-службы Администрации правительства, на встрече обсуждались экономические и инвестиционные возможности Грузия. Глава правительства заявил, что в стране обеспечены мир и стабильность, которые являются необходимым условием экономического развития.

Было подчеркнуто значение сотрудничества и диалога в многосторонних форматах, особенно с учётом растущих глобальных вызовов в сфере безопасности.

Стороны также обсудили многолетнее и плодотворное сотрудничество между Грузией и ООН. Особое внимание было уделено поддержке резолюции, инициированной Грузией, «О статусе внутренне перемещённых лиц и беженцев из Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия», которая ежегодно принимается Генеральной Ассамблеей ООН.

Глава правительства рассказал о мирной политике грузинских властей и поблагодарил постоянных представителей различных стран при ООН за твёрдую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также политики непризнания.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна