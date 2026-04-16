Кобахидзе встретился с постоянными представителями различных стран, аккредитованными при ООН
16.04.2026 16:27
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе встретился с постоянными представителями различных стран, аккредитованными при ООН.
По информации пресс-службы Администрации правительства, на встрече обсуждались экономические и инвестиционные возможности Грузия. Глава правительства заявил, что в стране обеспечены мир и стабильность, которые являются необходимым условием экономического развития.
Было подчеркнуто значение сотрудничества и диалога в многосторонних форматах, особенно с учётом растущих глобальных вызовов в сфере безопасности.
Стороны также обсудили многолетнее и плодотворное сотрудничество между Грузией и ООН. Особое внимание было уделено поддержке резолюции, инициированной Грузией, «О статусе внутренне перемещённых лиц и беженцев из Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия», которая ежегодно принимается Генеральной Ассамблеей ООН.
Глава правительства рассказал о мирной политике грузинских властей и поблагодарил постоянных представителей различных стран при ООН за твёрдую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также политики непризнания.
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
