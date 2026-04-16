Георгий Сардалашвили стал вице-чемпионом Европы по дзюдо


16.04.2026   17:57


На проходящем в Тбилиси чемпионате Европы по дзюдо действующий чемпион Георгий Сардалашвили (60 кг) завоевал серебряную медаль – в финале грузинский дзюдоист болезненно уступил Луке Мхеидзе, представлявшему Францию.

Завтра, 17 апреля, за медали на турнире будут бороться пять грузинских дзюдоистов: Лаша Шавдатуашвили и Михаил Бахбахашвили в весовой категории до 73 кг среди мужчин, а также Этер Липартелиани, Нино Лоладзе (оба – до 57 кг) и Нино Циклаури (63 кг) в женской категории.

Предварительные поединки начнутся в 10:00, а прямая трансляция финального блока будет показана на Первом канале Грузии с 16:00.


