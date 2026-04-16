Папуашвили: Мы не наблюдатели истории, мы её авторы

16.04.2026 18:13





«В эпоху неопределённости голос национальных парламентов не должен ослабевать, напротив — он должен усиливаться. Мы не наблюдатели истории, мы её авторы. Именно в наших залах формируется суверенная воля наций. Именно через нас говорит народ — ясно, легитимно и убедительно», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, выступая в Стамбул на сессии Генеральной ассамблеи Межпарламентского союза (IPU).



По словам Папуашвили, «наша обязанность — сделать так, чтобы этот голос никогда не ослабевал, не затмевался и не подменялся».



«Мы часто слышим, что глобальный порядок ослабевает. Возможно, это так, однако один базовый принцип остаётся неизменным — национальный интерес. Это единственный подлинный компас внешней политики — не абстрактные доктрины, не навязанные идеологии и не искусственные системы ценностей, оторванные от воли народа. Любая система, пытающаяся подменить национальный интерес, в конечном итоге рушится, потому что то, что не укоренено в народе, не может существовать долго. Подлинное международное сотрудничество не строится на иллюзиях — оно основано на реальности, а реальность проста: государства действуют, исходя из собственных интересов. Когда эти интересы выражены демократической волей, сотрудничество усиливается, мир становится более устойчивым, а порядок — более стабильным.



Сегодня мы стоим перед серьёзным вызовом — внешним вмешательством. В эпоху информационных войн и невидимого влияния защита суверенитета происходит не только на границах, но и внутри наших институтов и обществ. Сохранение целостности политических систем — уже не выбор, а необходимость. Именно поэтому государства принимают меры. Мы видим это по всему миру: закон о регистрации иностранных агентов (FARA) в США, «щит демократии» в Евросоюзе, закон о внешнем вмешательстве во Франции, схема регистрации иностранного влияния (FIRS) в Великобритании, а также закон о прозрачности иностранного влияния в Грузии. Несмотря на разные названия, все они закрепляют общий принцип: демократия должна формироваться народом, а не внешними силами.



Тем не менее существуют двойные стандарты: то, что в одной стране считается защитой, в другой — ограничением; то, что в одной системе вызывает одобрение, в другой — критику. Такая несогласованность подрывает доверие. Если мы серьёзно относимся к сотрудничеству, правила должны быть едины для всех», — отметил Папуашвили.



Он также подчеркнул, что Грузия, Армения и Азербайджан всё чаще действуют, исходя из собственных национальных интересов.



«Позвольте сказать о моём регионе — Южном Кавказе. Регион, который раньше считался нестабильным, сегодня становится более устойчивым и предсказуемым. Это не случайность, а результат реализуемого суверенитета. Стабильность укрепляется тогда, когда суверенитет уважается.



В парламенте Грузии мы сделали этот выбор чётко: усилили прозрачность, усовершенствовали законодательство и приняли меры, чтобы политическая власть принадлежала народу и никому другому. Мы продолжим адаптироваться к реальности, потому что парламент, который её не отражает, теряет значение. А парламент, утративший значение, не может защитить суверенитет.



Мир никогда не гарантирован — это ответственность. Он требует бдительности, сдержанности и долгосрочного видения. Сильные институты, прозрачные системы и ориентированные на будущее законы — это не технические детали, а основа мира.



Именно поэтому мы должны действовать совместно — признать внешнее вмешательство и гибридную войну тем, чем они являются: одной из крупнейших угроз демократии и суверенитету в наше время. Мы должны выйти за рамки деклараций и создать общую, юридически обязательную международную рамку, которая будет ясной по принципам, справедливой в применении и последовательной в исполнении. Суверенитет не может быть избирательным, а безопасность — односторонней. Если нам это удастся, мы не только защитим наши государства, но и укрепим мир, восстановим доверие и обеспечим более стабильный и справедливый международный порядок для будущих поколений», — заявил Шалва Папуашвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





