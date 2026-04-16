Кобахидзе примет участие в Анталийском дипломатическом форуме


16.04.2026   19:46


Премьер-министр Грузия Ираклий Кобахидзе примет участие в Анталийской дипломатическом форуме.

По информации пресс-службы премьер-министра, глава правительства 17 апреля посетит открытие форума в Анталье. Также запланировано выступление Ираклия Кобахидзе на панельной дискуссии лидеров, главной темой которой станет «Определение будущего и управление рисками».

В рамках визита премьер-министр проведёт двусторонние встречи.

Глава правительства прибыл в Анталью вместе с делегацией, в которую входят министр иностранных дел Мака Бочоришвили и глава Администрации правительства Леван Жоржолиани.


﻿
