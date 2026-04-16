Кобахидзе примет участие в Анталийском дипломатическом форуме
16.04.2026 19:46
Премьер-министр Грузия Ираклий Кобахидзе примет участие в Анталийской дипломатическом форуме.
По информации пресс-службы премьер-министра, глава правительства 17 апреля посетит открытие форума в Анталье. Также запланировано выступление Ираклия Кобахидзе на панельной дискуссии лидеров, главной темой которой станет «Определение будущего и управление рисками».
В рамках визита премьер-министр проведёт двусторонние встречи.
Глава правительства прибыл в Анталью вместе с делегацией, в которую входят министр иностранных дел Мака Бочоришвили и глава Администрации правительства Леван Жоржолиани.
