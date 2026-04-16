В Армении арестованы 14 членов оппозиционной партии «Сильная Армения»


16.04.2026   19:43


В Армения задержаны 14 членов оппозиционной партии «Сильная Армения». Об этом сообщил адвокат Юра Диланян.

По его словам, с утра Антикоррупционный комитет Армении провёл обыски в различных офисах партии в городе Арташат и задержал её членов.

«С утра мы пытались выяснить, куда увезли этих людей, какой у них статус и по какой причине, однако никакой информации нам не предоставляют. Мы также пытались попасть в здание Антикоррупционного комитета, чтобы защитить наших клиентов, но нас не пускают», — отметил адвокат.

В то же время Антикоррупционный комитет Армении распространил заявление, в котором говорится, что 14 человек задержаны в рамках уголовного дела по обвинению в даче и получении избирательных взяток.


