В Армении арестованы 14 членов оппозиционной партии «Сильная Армения»
16.04.2026 19:43
В Армения задержаны 14 членов оппозиционной партии «Сильная Армения». Об этом сообщил адвокат Юра Диланян.
По его словам, с утра Антикоррупционный комитет Армении провёл обыски в различных офисах партии в городе Арташат и задержал её членов.
«С утра мы пытались выяснить, куда увезли этих людей, какой у них статус и по какой причине, однако никакой информации нам не предоставляют. Мы также пытались попасть в здание Антикоррупционного комитета, чтобы защитить наших клиентов, но нас не пускают», — отметил адвокат.
В то же время Антикоррупционный комитет Армении распространил заявление, в котором говорится, что 14 человек задержаны в рамках уголовного дела по обвинению в даче и получении избирательных взяток.
