Зурабишвили заявила о решающей роли выборов, в ГМ ответили обвинениями в «предательстве»

16.04.2026 20:20





Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили вновь вернула в центр политической дискуссии тему выборов, назвав их «единственным способом смены власти». Заявление прозвучало в прямом эфире в Facebook и вызвало не только интерес, но и заметное раздражение у оппонентов.



«Там, где есть воля народа, ничто не может ей противостоять. Поэтому я верю в выборы», – подчеркнула экс-президент, апеллируя к примеру Венгрии, где после 16 лет у власти Виктор Орбан уступил своему оппоненту Петеру Мадьяру.



По ее словам, венгерский кейс наглядно продемонстрировал: решающим фактором становится не столько политическая архитектура, сколько уровень мобилизации общества. Даже при давлении, пропаганде и внешнем влиянии, утверждает она, «осознанное большинство» способно изменить исход.



Однако политический контекст в самой Грузии делает это заявление далеко не нейтральным. После парламентских выборов 2024 года Зурабишвили отказалась признать победу правящей партии «Грузинская мечта», заявив о масштабных фальсификациях. Более того, накануне муниципальных выборов 2025 года она активно продвигала идею бойкота, а участвовавших в голосовании оппозиционеров называла «предателями».



Именно поэтому нынешний акцент на выборах как единственном демократическом механизме многие восприняли как резкий разворот или, по крайней мере, пересмотр прежней стратегии.



Критика последовала даже из оппозиционного лагеря. Депутат партии «Гахария – за Грузию» Вика Пилпани обвинила экс-президента в подрыве доверия к выборам в преддверии кампании 2025 года. По ее словам, Зурабишвили «не сделала ничего для сохранения выборов как демократического механизма», а напротив – способствовала их дискредитации.



«Хорошо, что она осознала ошибку, но ответственности избежать не удастся», – заявила Пилпани.



Гораздо жестче отреагировали во власти. Генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе обвинил Зурабишвили в работе под «иностранным влиянием» и попытках манипулировать общественным мнением.

«Теперь поняли, да, что выборы важны?», – сказал Каладзе журналистам в четверг.



По его оценке, политики, ставящие под сомнение легитимность власти, являются «предателями».



«Та иллюзия, которая есть у вас и у Саломе Зурабишвили, будто кто-то извне раздает указания, кому-то что-то поручает или может манипулировать грузинским народом, – у вас это не выйдет. Грузинский народ прекрасно знает, кто есть кто, кто кому служит, кому служит Саломе Зурабишвили и под чьим влиянием она находится. Будете ли вы действовать поодиночке, через политические партии, создавать новые партии или придумывать новые названия – вам это не поможет. У вас есть одно главное название – вы предатели. Я говорю это всем, кто замечен во враждебной деятельности против грузинского государства.»





