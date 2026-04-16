В Тбилисском районе Мтацминда с 18 апреля ограничат движение

16.04.2026 20:19





На Мтацминда с 18 апреля ограничат движение. Вот что изменится для водителей и общественного транспорта



Ремонт улиц начинается в тбилисском районе Мтацминда. С 18 апреля движение на улицах Гиорги Леонидзе и Сулхан-Саба будет временно ограничено в два этапа — на 10 и 30 дней соответственно. Работы затронут участок на пересечении этих улиц.



Первый этап — 10 дней. Движение будет закрыто на участке улицы Гиорги Леонидзе на пересечении с улицей Сулхан-Саба. Для объезда водителям предлагают маршрут через улицы Иване Мачабели, Гиги Лорткипанидзе и Гиорги Кикодзе. Попасть на улицу Павле Ингороква в этот период можно будет с улицы Кикодзе через улицу Гиорги Леонидзе.



Второй этап — 30 дней. Ограничения перейдут на улицу Сулхан-Саба — на участке, примыкающем к улице Гиорги Леонидзе. Объехать закрытый участок можно будет по улице Павле Ингороква.



Общественный транспорт. На время работ маршруты № 316, 324, 364, 380, 382, 383, 390 и 408 изменят схему движения. С улицы Гиорги Леонидзе в сторону улицы Паоло Иашвили автобусы будут следовать через улицы Иване Мачабели, Михаила Лермонтова и Гиги Лорткипанидзе.





