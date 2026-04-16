Министерство культуры Аджарии: машины, лояльные артисты, ужины и пиар на Imedi

16.04.2026 20:23





Новое Министерство культуры Аджарии появилось в марте 2025 года. Его возглавила бывший депутат парламента Элисо Болквадзе. Тогдашний председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе лично представлял нового министра и объяснял, что выделение культуры в отдельное ведомство должно было сделать эту сферу более эффективной.



На 2025 год финансирование министерства было запланировано в размере 44,48 млн лари. Из этой суммы 21,63 млн лари сразу ушли на зарплаты 1893 штатных сотрудников.



Журналисты решили посмотреть, на что именно за этот год тратило деньги новое ведомство, и изучили госзакупки и другую открытую информацию.



Оказалось, что уже в октябре 2025 года министерство через электронный тендер купило один легковой автомобиль второго класса за 47 800 лари. Поставщиком выступила Hyundai Auto Georgia. А в декабре 2025 года министерство приобрело ещё три внедорожника II класса за 189 000 лари. В итоге к концу года у нового министерства уже было четыре новых автомобиля общей стоимостью 236 800 лари.



Кроме этого, по состоянию на 26 ноября 2025 года министерство закупало услуги по организации различных культурных мероприятий. Если считать только уже подписанные контракты по электронным тендерам, то общая сумма таких закупок составила 490 424 лари.



Отдельно был объявлен тендер на офисную мебель. Компания Shponimax предложила поставить её за 55 885 лари, но контракт на тот момент ещё не был подписан.



Также министерство планировало провести вечер Гурама Бзванели. Судя по тендерной документации, туда должны были приехать гости из Тбилиси, потому что отдельно закупались услуги по их перевозке по маршруту Тбилиси–Батуми–Тбилиси и размещению в гостинице. Стоимость этого пакета оценивалась в 9500 лари, но договор тоже ещё не был заключён.



Среди ноябрьских закупок был и выезд ансамбля «Охоинана» в Ереван на международный фестиваль «Ереван 2025». На транспорт, питание и проживание для поездки предусматривалось 19 500 лари.



Интересно, что в закупках на транспортировку очень часто фигурирует именно маршрут Тбилиси–Батуми–Тбилиси. То есть министерство регулярно выделяло деньги на приезд гостей из столицы и их возвращение обратно. Иногда в маршрутах добавлялись и районы Аджарии — Хуло, Шуахеви, Кеда, Хелвачаури. При этом, если посмотреть официальную страницу министерства в Facebook, можно заметить, что на концертах и мероприятиях в основном присутствуют чиновники исполнительной и представительной власти Аджарии и Батуми.



Отдельное внимание в публикации обращают на то, что на мероприятиях министерства в роли исполнителей чаще всего появляются люди и группы, которых считают лояльными к »Грузинской мечте». Например, в творческом вечере «Истории о Батуми», посвящённом 100-летию Зураба Горгиладзе, участвовали Лиза Багратиони, Нанули Абесадзе, Мурман Джинориа, Бекну Капианидзе, Нино Гулиашвили, а ведущим был Николоз Цулукидзе.



В договорах, заключённых по упрощённой процедуре, встречаются и другие известные исполнители, часто появляющиеся на проправительственном телеканале Imedi. Несколько контрактов были заключены, в частности, с «Ночным шоу-бэндом» и группой «Ursa».



Только в рамках мероприятий, связанных с Шуамтоба, и ряда других событий почти 219 000 лари были выплачены «Ночному шоу-бэнду», Ursa, «Кахабери и Ханумы» и «Гордела». Из них:

- Night Show Band получил 61 341 лари,

- Ursa — 94 000 лари,

- Кахабер Цискаришвили — 29 500 лари,

- Gordela — 16 000 лари.



Остальная часть суммы пошла на транспорт и гостиницы.



Ещё одна заметная статья расходов связана с созданием пилотного колледжа, который планируют открыть в следующем году. Для консультаций министерство привлекало, в частности, Гассана Халиля, представителя ЮНИСЕФ в Грузии. По официальной информации, он должен был участвовать в разработке концепции и структуры пилотной школы. Его несколько дней в Аджарии в августе обошлись бюджету в 6625 лари.



Любопытно выглядит и история со встречей, прошедшей 2 июня 2025 года с председателем парламентского комитета по культуре, членами комитета и сотрудниками аппарата. В этот день в зале пленарных заседаний Верховного совета Аджарии состоялось выездное заседание комитета, а после него министерство культуры устроило для гостей ужин в ресторане. Из акта приёма-передачи следует, что на одного гостя было потрачено более 150 лари.



Из менее крупных, но тоже показательных трат:



• министерство купило кофемашину за 2200 лари;

• закупило на 3000 лари чай, кофе, орехи в шоколаде, сухофрукты, финики, минеральную воду и грецкие орехи;

• а для распространения «общественно важной информации» заказало у ТV Imedi услугу на 4940 лари, из которых 3525 лари уже были выплачены.



По условиям договора, поставщик должен в течение года разместить на своём сайте до 38 релизов министерства.





