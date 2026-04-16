В Тбилисском ботаническом саду зацвела сирень


16.04.2026   18:05


В Национальном ботаническом саду Грузии открылись Дни цветения сирени.

Коллекционный участок сирени в ботаническом саду насчитывает около 700 экземпляров, 113 сортов и до 10 видов.

Исторический сирингарий сада является крупнейшей коллекцией сирени в Грузии. Уникальная коллекция, созданная в 1970 году и обновлённая в 2019 году, отражает ботаническое наследие страны и является результатом многолетних исследований и ухода. Разнообразие сирени, её аромат и весенние краски делают сад особенно привлекательным как для местных посетителей, так и для туристов.

Коллекционный участок сирени расположен примерно в одном километре от центрального входа сада. Посетителей на месте встретят специальные указатели, которые помогут найти сирингарий.

Национальный ботанический сад будет принимать посетителей для осмотра цветения сирени до середины мая.


