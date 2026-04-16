В Тбилиси мужчину задержали по обвинению в изнасиловании иностранки

16.04.2026 14:41





В Тбилиси полиция задержала 36-летнего мужчину по обвинению в изнасиловании иностранки. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.



Предполагаемая жертва – В.М. 1996 года рождения. В министерстве не уточнили, гражданкой какой страны является женщина.



«В ходе расследования установлено, что обвиняемый применил физическое насилие к гражданке иностранного государства, и вступил с ней в половую связь против ее воли», – информирует ведомство.



Следствие продолжается по статье 137 УК Грузии – изнасилование. Это преступление наказывается лишением свободы на срок до 8 лет.



