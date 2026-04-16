В 2025 году в Грузии без вести пропали 28 человек

16.04.2026 14:57





По данным, опубликованным МВД, в Грузии чаще всего пропадают люди в возрасте от 25 до 45 лет. За период с января по июнь 2025 года в стране пропали 64 человека. Из них 36 нашли, при этом 6 человек были обнаружены погибшими, а 28 до сих пор остаются в розыске. Среди них — 5 несовершеннолетних.



Также приводятся данные за 2024 год: тогда пропавшими числились 114 человек, из которых 57 были найдены, но 42 человека на момент публикации всё ещё оставались в розыске. Среди них — 6 несовершеннолетних, а 18 человек были в возрасте от 25 до 45 лет.



Если смотреть на долгую статистику, картина ещё тяжелее. По данным, которые приводятся со ссылкой на МВД, с 1973 года по июнь 2025 года в Грузии пропали 6747 человек, и 1024 из них так и не были найдены. Из этого числа 37 — несовершеннолетние. В общей массе пропавших 66% составляют мужчины, 34% — женщины.





