Каладзе: На организацию государственного переворота с помощью внешнего вмешательства были потрачены огромные деньги

16.04.2026 16:42





Мэр столицы Тбилиси Каха Каладзе заявил, что распространённая информация о том, что оппозиции якобы разрабатывают «революционный сценарий» при участии одного из лидеров «Центра гражданского общества Праги» Игоря Блажевича, не является новой.



Комментируя этот вопрос журналистам, он отметил, что в Грузия на протяжении многих лет внешние силы различными методами пытаются организовать государственный переворот, однако главное — что население страны делает правильный анализ происходящего.



«Не стоит удивляться. Мы знаем, какое отношение существует к Грузии — на протяжении многих лет тратятся огромные средства, чтобы через внешнее вмешательство организовать государственный переворот, столкнуть общество и углубить поляризацию. Они продолжают это и сегодня. Сначала следовали книге Хакермана и внешним инструкциям.



Мы видели не одну попытку революции, однако большинство населения нашей страны хорошо понимает, какие процессы происходят, кто является реальным врагом нашей страны и какие у кого интересы в отношении Грузии. Поэтому очень важно, чтобы граждане внимательно следили за процессами и имели достоверную информацию», — заявил Каха Каладзе.





