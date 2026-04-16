Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Каладзе: На организацию государственного переворота с помощью внешнего вмешательства были потрачены огромные деньги


16.04.2026   16:42


Мэр столицы Тбилиси Каха Каладзе заявил, что распространённая информация о том, что оппозиции якобы разрабатывают «революционный сценарий» при участии одного из лидеров «Центра гражданского общества Праги» Игоря Блажевича, не является новой.

Комментируя этот вопрос журналистам, он отметил, что в Грузия на протяжении многих лет внешние силы различными методами пытаются организовать государственный переворот, однако главное — что население страны делает правильный анализ происходящего.

«Не стоит удивляться. Мы знаем, какое отношение существует к Грузии — на протяжении многих лет тратятся огромные средства, чтобы через внешнее вмешательство организовать государственный переворот, столкнуть общество и углубить поляризацию. Они продолжают это и сегодня. Сначала следовали книге Хакермана и внешним инструкциям.

Мы видели не одну попытку революции, однако большинство населения нашей страны хорошо понимает, какие процессы происходят, кто является реальным врагом нашей страны и какие у кого интересы в отношении Грузии. Поэтому очень важно, чтобы граждане внимательно следили за процессами и имели достоверную информацию», — заявил Каха Каладзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна