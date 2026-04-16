Представители «Веймарского треугольника» обсудили вопрос евроинтеграции в МИД Грузии

16.04.2026 15:36





Глава Администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани встретился с делегацией стран «Веймарского треугольника» из министерств иностранных дел.



«Стороны обсудили отношения Грузии с Европейским союзом, подчеркнув важность конструктивного диалога. Как было отмечено на встрече, Грузия подтверждает готовность к диалогу с институтами ЕС и сотрудничеству, основанному на взаимном уважении с государствами-членами.



По словам главы Администрации правительства Грузии, власти продолжают осуществление реформ, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС и Соглашением о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли», — говорится в сообщении администрации.



В состав делегации входят Никлас Вагнер, директор Департамента политических вопросов Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Федерального министерства иностранных дел Германии, Брюс Рокфей, директор Департамента континентальной Европы Министерства Европы и иностранных дел Франции, и Майкл Гиергон, заместитель директора Департамента политики восточного соседства и расширения Министерства иностранных дел Польши.



Напомним, за последний год главы МИД стран «Веймарского треугольника» — Франции, Германии и Польши неоднократно критиковали власти Грузии в связи с принятием поправок в закон «О грантах» — о внешнем финансировании и политической деятельности в Грузии.





