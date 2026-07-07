Международные резервы Грузии выросли до 7,12 млрд долларов

07.07.2026 20:49





По состоянию на июнь 2026 года общий объем международных резервов Грузии по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 115,8 млн долларов США и составил 7,12 млрд долларов США. Об этом сообщает Национальный банк Грузии.



«Международные резервы являются важной гарантией макроэкономической стабильности страны. Именно поэтому долгосрочная политика Национального банка всегда направлена на накопление резервов и эффективное управление резервными активами. Когда ситуация на валютном рынке и макроэкономические условия позволяют, Национальный банк пополняет валютные резервы.



В течение 2026 года, благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке, Национальный банк продолжает наращивать резервы. В период с января по май 2026 года общий объем чистых покупок иностранной валюты составил 1 465,8 млн долларов США. Статистика по чистым покупкам за июнь 2026 года будет опубликована 27 июля.



Следует отметить, что в 2024 году Национальный банк диверсифицировал структуру резервов и осуществил первые инвестиции в золото. Это было стратегическим решением банка. С тех пор цена золота значительно выросла, что дополнительно увеличило объем международных резервов.



В июне 2026 года Национальный банк приобрел монетарное золото на сумму 100 млн долларов США для пополнения международных резервов. В результате по состоянию на июнь 2026 года доля золота в общем объеме международных резервов составляет 14,2%, что эквивалентно 1 014,0 млн долларов США», — говорится в сообщении.



Национальный банк Грузии опубликует обновленные данные об общем объеме международных резервов 7 августа 2026 года.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





