Нацбанк переходит к жесткому контролю: новые штрафы и первые показательные санкции для финансового рынка

08.07.2026 10:48





Национальный банк Грузии последовательно усиливает давление на рынок кредитования. Практически одновременно регулятор объявил о масштабном ужесточении системы штрафов и продемонстрировал, что новые подходы уже применяются на практике. Для участников финансового сектора это сигнал: требования к прозрачности и внутреннему контролю становятся значительно жестче.



С 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения, которые существенно увеличивают ответственность организаций, выдающих кредиты. За несвоевременное предоставление финансовой отчетности, передачу документов не по установленной форме или предоставление недостоверной информации теперь предусмотрен штраф 1 000 лари за каждый случай. Если нарушения повторятся или кредитор проигнорирует требования Национального банка, размер санкций может вырасти до 10 000 лари.



Заметно усиливается ответственность и за ведение бухгалтерского учета. Неотражение активов, обязательств, доходов или расходов будет стоить 5 000 лари за каждый выявленный факт. За несоблюдение требований регистрации и регулирования штрафы составят от 10 000 до 20 000 лари, а за другие нарушения — от 2 000 до 5 000 лари в зависимости от характера и повторности.



Особый акцент сделан на борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Если у кредитной организации отсутствует программное обеспечение для автоматического выявления подозрительных операций и проверки клиентов по санкционным спискам либо такая система работает с серьезными сбоями, штраф достигнет 15 000 лари. За каждый случай нарушения санкционного режима или попытки его обхода предусмотрено отдельное взыскание в размере 10 000 лари.



Параллельно регулятор уже демонстрирует готовность применять жесткий надзор на практике. По итогам инспекционных проверок сразу четыре микрофинансовые организации были оштрафованы на общую сумму 28 300 лари за нарушения законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.



Самое крупное взыскание — 17 000 лари — получила MFO Invest Georgia. Проверка выявила серьезные недостатки в системе оценки клиентских рисков, отсутствие обязательной проверки целей деловых отношений, а также предоставление Национальному банку недостоверной информации. Именно подобные нарушения считаются наиболее опасными, поскольку способны создавать условия для легализации незаконных денежных средств.



Компания Cross Credit оштрафована на 6 000 лари за нарушения внутренних процедур оценки рисков клиентов, отсутствие необходимых согласований отдельных операций с руководством и передачу недостоверной отчетности.



Express Capital+ получила штраф 4 300 лари за ошибки в отчетности, предоставление неверных данных Национальному банку и несвоевременную передачу информации в Службу финансового мониторинга.



Минимальное взыскание — 1 000 лари — назначено Georgian Capital за предоставление некорректной информации в надзорной отчетности.



Все это показывает, что Национальный банк переходит от точечных проверок к системной модели контроля. Если раньше многие нарушения ограничивались предписаниями или воспринимались рынком как технические ошибки, то теперь регулятор демонстрирует принципиально иной подход: даже формальные недостатки в отчетности, внутреннем контроле или процедурах оценки клиентов становятся основанием для финансовых санкций.



Такой курс связан не только с внутренней политикой регулятора, но и с международными требованиями к прозрачности финансовой системы. Для участников рынка это означает рост расходов на комплаенс, модернизацию IT-систем и усиление внутреннего контроля. В противном случае даже единичные нарушения могут привести не только к существенным штрафам, но и к серьезным репутационным потерям. Именно поэтому нынешние изменения можно рассматривать как начало нового этапа регулирования финансового сектора.



"Фаэтон"

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