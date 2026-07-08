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Папуашвили встретился с председателем парламента Сербии
08.07.2026 11:36
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с председателем Народной скупщины Сербии Аной Брнабич. Об этом сообщает парламент Грузии.
Как говорится в распространенной информации, в ходе встречи стороны обсудили развитие отношений между Грузией и Сербией, а также возможности углубления межпарламентского сотрудничества.
«Шалва Папуашвили отметил значение первой конференции председателей парламентов стран-кандидатов на вступление в Европейский союз, проходящей в Белграде. В ходе встречи была подчеркнута необходимость более активного обмена опытом и взаимной поддержки между странами-кандидатами на вступление в ЕС.
Стороны обсудили развитие отношений между Грузией и Сербией. Особое внимание было уделено состоявшимся в последнее время продуктивным визитам на президентском уровне.
Шалва Папуашвили поблагодарил сербскую сторону за поддержку территориальной целостности Грузии и подтвердил поддержку Грузией территориальной целостности Сербии.
Стороны также обсудили возможности углубления межпарламентского сотрудничества, в том числе между группами дружбы и профильными комитетами.
В ходе встречи был рассмотрен процесс европейской интеграции двух стран и существующие на этом пути вызовы. Ана Брнабич заявила, что Сербия уже несколько лет ожидает продвижения в процессе переговоров о вступлении в Европейский союз, который затягивается из-за позиции ряда государств. Она также отметила, что Грузия успешно развивает экономику, проводит реформы и твердо защищает свой суверенитет.
Встреча состоялась в рамках продолжающегося визита Шалвы Папуашвили в Республику Сербия, целью которого является участие председателя парламента в первой конференции председателей парламентов стран-кандидатов на вступление в Европейский союз», — говорится в сообщении.
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