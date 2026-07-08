Сборная Грузии по регби (U-20) победила Уругвай

08.07.2026 11:24





Сборная Грузии по регби до 20 лет в матче третьего тура молодёжного Кубка мира победила сборную Уругвая со счётом 56:3 и продолжит борьбу в полуфинале за девятое–двенадцатое места.



В составе младших «Борджгалоснеби» попытки занесли Размадзе, Дзодзуашвили, Табатадзе, Нарсия (3), Нозадзе и Ахвледиани, а реализации точно пробил Халваши, и сборная Грузии завершила групповой этап победой.



Младшие «Борджгалоснеби» продолжат борьбу за девятое–двенадцатое места — матчи пройдут на «Аиа Арене» в Кутаиси.







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