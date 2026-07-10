Футболист сборной Грузии Георгий Кочорашвили запустил собственный винный бренд Kochora’s Vineyards

10.07.2026 13:12





Георгий Кочорашвили, футболист сборной Грузии и португальского клуба «Sporting», начал заниматься производством вина. «Kochora’s Vineyards» — так называется новый винный бренд, который уже около недели продается в магазинах по всей Грузии.



В видео, опубликованном на странице компании в Facebook, футболист рассказал об истории и брендинге семейной винодельни, расположенной в селе Карденахи, муниципалитет Гурджаани.



«Сейчас мы находимся на винодельне «Алазани» в Карденахи, которая в значительной степени помогла нам воплотить в жизнь мечты не только мои, но и моего деда. Идея возникла потому, что я знал, сколько труда вложил мой дедушка в это дело, и когда он отправлялся на виноградник, я, если была возможность, всегда сопровождал его. К сожалению, дедушке не удалось увидеть, как всё это воплотилось в жизнь, но именно это мы с семьёй и запланировали — мы хотим сделать это в его честь и разливать вино с виноградников Кочора, которое — не просто вино, а отражение традиций Грузии и нашей семьи. Будь то за небольшим столом или в кругу друзей, чтобы лучше делиться своими печалями и радостями», — говорит Георгий Кочорашвили.



Согласно данным Реестра предприятий, компания «Kochorashvili Vineyards» была основана в феврале 2026 года, а её 100-процентным владельцем и директором является Роин Кочорашвили, отец Георгия Кочорашвили. Руководитель компании рассказал BM.GE, что семейный виноградник в Карденахи расположен в трёх различных микрозонах виноградарства, а производство вина сначала начиналось с небольших партий по 3 000 бутылок, при этом использовался аутсорсинг производства с виноградом, собранным именно на этих виноградниках.



«Мой отец, дед Георгия, Робизон Кочорашвили, был доктором наук в области виноградарства и энологии. Он посвятил всю свою жизнь виноградарству и энологии и часто рассказывал своим детям и внукам о своих докторских диссертациях и научных работах.



В настоящее время мы производим три вина из виноградника «Кочора», изготовленные из сортов микрозоны Карденахи — Ахоеби, Царапи и Ркацители. Пока что вино продаётся в относительно высоком ценовом сегменте розничных точек по продаже алкоголя в Грузии. Это традиционное вино из квеври, которое было разлито по бутылкам нашей партнёрской винодельней. Одна бутылка стоит 45–50 лари», — сказал Роин Кочорашвили.



Недавно созданная винодельня планирует в будущем расширить свои виноградники и увеличить объёмы производства. Роин Кочорашвили отмечает, что решение о развитии производства и увеличении объёмов будет принято после мониторинга рынка. Однако уже сегодня они заявляют, что планируют экспортировать вино «Kochora’s Vineyards», и первой страной-импортёром может стать Испания.







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