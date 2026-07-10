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Фильм грузинского режиссера покажут на кинофестивале в Локарно
10.07.2026 13:39
Фильм грузинского режиссера Уты Бериа «Слезоточивый газ» покажут на кинофестивале в Локарно. Его снимали во время протестов в Тбилиси
Мировая премьера картины Уты Бериа «Слезоточивый газ» пройдет на Международном кинофестивале в Локарно. Фильм вошел в конкурсную программу Concorso Cineasti del Presente (Конкурс кинематографистов настоящего).
По сюжету 16-летняя Элене и ее семья оказываются в эпицентре гражданских протестов. На фоне общей борьбы за свободу героине предстоит столкнуться с причинами, по которым распадается ее семья. Часть фильма снималась во время продолжающихся протестов в Тбилиси.
«Слезоточивый газ — это оружие, призванное разорвать нас на части и разлучить, но на самом деле, после его применения, когда у нас перехватывает дыхание и начинается паника, мы начинаем бороться, чтобы не потерять друг друга», — говорит Ута Бериа.
Кинофестиваль в Локарно — один из старейших и наиболее престижных кинофестивалей. Он проходит в швейцарском городе Локарно с 1946 года. В этом году он пройдет с 5 по 15 августа в 79-й раз.
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