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Ника Гварамия: Стратегия оппозиции объявлена: внутри- акции, извне - санкции
10.07.2026 14:23
Стратегия оппозиции объявлена: внутри — акции, извне — санкции; альтернатива. Все должны задуматься над тем, что они делают, чего хотят и что собираются делать. Все должны задуматься, за что они борются — за политическое самоутверждение, за ослабление оппонентов перед выборами 2028 года, за выход из тюрьмы (или чтобы туда не попасть), или борются за страну и против Бидзины», — об этом пишет один из лидеров «Оппозиционного альянса» Ника Гварамия.
Как отмечает Гварамия, единство и альтернатива являются главным требованием общества и важнейшим условием протеста, что также показала «акция 26 мая».
«Стратегия оппозиции объявлена: внутри — акции; извне — санкции; альтернатива.
Тот, кто отказывается от единства, а тем более тот, кто прямо, открыто или скрыто борется против любого единства и прямо или косвенно пытается разрушить любое объединение, саботирует все три направления.
Единство и альтернатива являются главным требованием общества и важнейшим условием протеста — это также показала акция 26 мая. Людям необходимо видеть, что протест может быть политически преобразован и что политический спектр действительно способен изменить ситуацию. Без этой веры протест также ослабевает — разочарование делает людей пассивными.
Единство и альтернатива крайне важны и являются решающими для укрепления веры международного сообщества в то, что перемены возможны, и что санкциями просто не наказывают кого-то, а помогают грузинскому народу и демократическому политическому спектру упростить возвращение страны на западный путь и восстановление демократии.
Все должны задуматься над тем, что они делают, чего хотят и что собираются делать. Все должны задуматься, за что они борются — за политическое самоутверждение, за ослабление оппонентов перед выборами 2028 года, за выход из тюрьмы (или чтобы туда не попасть), или борются за страну и против Бидзины. Пустая игра словами ничего не меняет и часто служит введению общества в заблуждение, поскольку очень часто бывает так: "клятве верим, а конец нас поражает"», — пишет в Facebook Ника Гварамия.
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