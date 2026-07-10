Кобахидзе: ПА ОБСЕ опустилась до уровня Джо Уилсона, и это трагическое явление

10.07.2026 13:48





Парламентская ассамблея ОБСЕ опустилась до уровня Джо Уилсона — Текст [резолюции] даже не заслуживает оценки, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя принятую Парламентской ассамблеей ОБСЕ «Гаагскую декларацию», которая также включает критическую резолюцию по Грузии.



По его словам, подобные документы подрывают доверие грузинского общества к ОБСЕ.



«Текст даже не заслуживает оценки. К сожалению, подобные документы подрывают доверие грузинского общества не только к Парламентской ассамблее ОБСЕ, но и к ОБСЕ в целом, что вызывает большое сожаление. Мы видим, что Парламентская ассамблея ОБСЕ опустилась до уровня Джо Уилсона. Это очень трагическое явление. Разумеется, мы сделаем соответствующие выводы из этого решения», — заявил Кобахидзе.





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