В горных школах Аджарии обсудили проблемы образования и миграции

10.07.2026 13:21





Глава правительства Аджарии Зураб Патарадзе вместе с представителями парламента и региональных властей посетил публичную школу села Хичаури в Шуахеви.



В рамках визита члены комитета по образованию осмотрели школы в Хуло и Шуахеви и на месте ознакомились с их потребностями и проблемами.



Патарадзе отметил, что развитие школьной инфраструктуры и создание равных возможностей для детей в горных районах остаются одним из приоритетов региона.



Отдельно обсудили одну из главных проблем горных школ — миграцию, из-за которой в последние годы сокращалось число учеников.



При этом было отмечено, что после строительства дороги Хуло — Ахалцихе миграционные процессы замедлились, а регистрация первоклассников в школах постепенно растёт.





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