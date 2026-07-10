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В горных школах Аджарии обсудили проблемы образования и миграции


10.07.2026   13:21


Глава правительства Аджарии Зураб Патарадзе вместе с представителями парламента и региональных властей посетил публичную школу села Хичаури в Шуахеви.

В рамках визита члены комитета по образованию осмотрели школы в Хуло и Шуахеви и на месте ознакомились с их потребностями и проблемами.

Патарадзе отметил, что развитие школьной инфраструктуры и создание равных возможностей для детей в горных районах остаются одним из приоритетов региона.

Отдельно обсудили одну из главных проблем горных школ — миграцию, из-за которой в последние годы сокращалось число учеников.

При этом было отмечено, что после строительства дороги Хуло — Ахалцихе миграционные процессы замедлились, а регистрация первоклассников в школах постепенно растёт.


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