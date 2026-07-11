Нацбанк Грузии: Основная причина инфляции в мире, включая Грузию, – это рост цен на топливо

11.07.2026 18:20





По данным Национального банка Грузии, в июне годовая инфляция в стране составила 5,8%, а по сравнению с маем общий уровень цен вырос на 0,1%.



По данным Центрального банка, основной причиной роста инфляции в последние месяцы является повышение цен на топливо в мире, включая Грузию, что связано с нарушением поставок нефти через Ормузский пролив из-за военных действий на Ближнем Востоке.



Кроме того, по данным НБГ, цены на топливо на местном рынке в июне по сравнению с предыдущим месяцем практически не изменились. Из-за сезонных факторов отдельные продукты питания оказались дезинфляционными.



Что касается инфляции продукции отечественного производства, то, по данным Национального банка, годовая инфляция в июне составила 5,7%.



«Наибольшее влияние на внутреннюю инфляцию оказывают цены на хлеб, мясо и сыр (в общей сложности 2,8 процентных пункта). Наиболее значительный вклад в инфляцию смешанных товаров (6,2%) пришелся на плату за электроэнергию (1,8 процентных пункта) и предметы из золота (0,8 процентных пункта). Импортная инфляция выросла до 6,1%, что в основном объясняется повышением цен на топливо (5,4 процентных пункта)», — говорится в сообщении Национального банка.





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