23-летний литовец умер в больнице Кутаиси после внезапной болезни во время отпуска

11.07.2026 19:00





23-летний гражданин Литвы скончался в больнице Кутаиси, где почти два месяца находился в реанимации после внезапного ухудшения здоровья. Об этом сообщают литовские СМИ со ссылкой на близких семьи.



Как пишет издание Lrytas, 14 мая молодой мужчина приехал в Грузию на отдых вместе с матерью. По словам семьи, до поездки он был полностью здоров, не имел хронических заболеваний и вел активный образ жизни.



Однако уже на второй день отпуска Криступасу резко стало плохо. Сначала он пожаловался на сильные боли в животе — семья предположила, что причиной могло быть пищевое отравление. При этом другие участники поездки, которые ели ту же пищу, никаких симптомов не почувствовали.



Молодого мужчину экстренно доставили в Медицинский центр Западной Грузии в Кутаиси. Врачи провели необходимые при отравлении процедуры и начали лечение, однако уже на следующий день его состояние резко ухудшилось.



17 мая Криступаса перевели в отделение интенсивной терапии. Медики диагностировали тяжелую двустороннюю пневмонию, а также сильную интоксикацию организма. Молодого человека ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.



Несколько недель врачи пытались установить причину столь тяжелого состояния. Проведенные исследования на различные вирусы и инфекции не подтвердили наличие заболеваний. Во время нахождения в коме Криступас пережил клиническую смерть, а медики оценивали его шансы на выживание примерно в 20%.



Через месяц пациента начали выводить из искусственной комы, однако его состояние оставалось тяжелым. У него возникли проблемы с работой почек, потребовался диализ, позже были выявлены нарушения функции печени.



Позже МРТ показала разрыв язвы двенадцатиперстной кишки. Содержимое попало в брюшную полость, после чего у молодого мужчины развился сепсис. Врачи провели экстренную операцию, однако спасти пациента не удалось.



Ранее мать Криступаса обращалась за помощью, чтобы покрыть расходы на лечение и организовать возможную транспортировку сына в Литву. По ее словам, перевозка специальным медицинским транспортом могла стоить около 40 тысяч евро.



Семья литовца поблагодарила всех, кто помогал им во время лечения молодого мужчины в Грузии.





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