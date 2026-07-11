Трудовой ВНЖ в Грузии: правительство обновило правила и ввело льготы для новых компаний

11.07.2026 19:28





Правительство Грузии внесло изменения в правила и условия выдачи разрешений на работу и проживание для иностранных граждан. Постановление, принятое 9 июля, детально прописывает требования к документам, упрощает верификацию доходов и вводит особый режим для недавно созданного бизнеса.



Лимиты по обороту компании и альтернативные справки

Для получения трудового ВНЖ работодатель иностранца по-прежнему должен подтвердить минимальный годовой оборот. Эти требования привязаны к каждому иностранному сотруднику:



• 50 000 лари на одного иностранца для стандартных коммерческих предприятий.

• 35 000 лари на одного иностранца для медицинских и образовательных учреждений.



Что изменилось: Если раньше требовался строго определенный пакет налоговых выписок, то теперь закон стал лояльнее. Если иностранец по объективным причинам не может предоставить стандартные справки, ведомство примет любые другие надежные доказательства, способные подтвердить, что годовой оборот компании удовлетворяет этим критериям.



Упрощенный режим для новых компаний



Правительство ввело весомое послабление для только что открывшегося бизнеса, у которого физически еще не может быть финансового оборота за прошлый год.



Если компания создана не более 3 месяцев назад, имеет в штате не более 3 иностранных сотрудников, а сам кандидат подается на трудовой ВНЖ впервые, то предоставлять документы об обороте фирмы не нужно. Вместо этого подается лишь внутренняя справка от компании о количестве работающих в ней иностранцев.



При использовании этой льготы разрешение одобрят только на 6 месяцев. Предполагается, что за это время бизнес должен успеть запуститься и показать первые финансовые результаты.



Проверка масштабов бизнеса

В некоторых случаях от соискателей трудовых ВНЖ теперь будут требовать информацию о категории размера предприятия (малый, средний или крупный бизнес), либо о наличии у компании статуса лица, представляющего общественный интерес.



Эти данные должны строго соответствовать официальной публичной информации, размещенной на правительственном портале Службы надзора за бухгалтерским учетом, отчетностью и аудитом — reportal.ge.



Все остальные базовые требования (наличие трудового договора, подтверждение законности нахождения в стране и т.д.) остаются в силе.



Обновленные правила уже вступили в юридическую силу.





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