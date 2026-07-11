Экономика Грузии остается одной из самых устойчивых в регионе

11.07.2026 20:18





Пока крупнейшие международные финансовые институты один за другим пересматривают экономические прогнозы в сторону ухудшения, Грузия остается в числе немногих стран региона, для которых оценки не изменились. В опубликованном обновлении Asian Development Outlook Азиатский банк развития (ADB) подтвердил, что в 2026 году экономика Грузии вырастет на 5,5%, а в 2027 году — на 5,2%. Это один из лучших показателей на Кавказе и значительно выше ожидаемых темпов роста большинства соседних государств.



Само обновление прогноза оказалось достаточно тревожным. АБР ухудшил ожидания по развивающимся экономикам Азии и Тихоокеанского региона: теперь в 2026 году прогнозируется рост на 4,9%, что ниже апрельской оценки. Причина — затянувшийся конфликт на Ближнем Востоке, который продолжает давить на мировые энергетические рынки, повышает стоимость топлива, логистики и международной торговли. Для открытых экономик это означает рост расходов бизнеса и снижение инвестиционной активности. При этом банк рассчитывает, что уже в 2027 году давление начнет ослабевать, а темпы роста региона восстановятся до 5,1%.



Особенно заметно ухудшение прогнозов в регионе Кавказа, Центральной и Западной Азии. Теперь АБР ожидает, что совокупный экономический рост составит 3,8% в 2026 году и 4,2% в 2027-м. Снижение связано прежде всего с Арменией, где перспективы ухудшились после введения Россией новых торговых ограничений, а также с Турцией, испытывающей давление из-за дорогих энергоресурсов и удобрений. Менее благоприятным стал прогноз и для Туркменистана — альтернативные маршруты перевозок в обход Ирана заметно увеличили стоимость торговли.



На этом фоне решение не менять прогноз по Грузии выглядит показательным. Несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру, международные эксперты по-прежнему считают, что грузинская экономика сохранит высокие темпы роста. Это говорит о том, что запас устойчивости пока остается достаточным даже в условиях усиливающейся геополитической нестабильности.



Согласно обновленному прогнозу АБР, в 2026 году экономический рост ожидается следующим:



Кыргызстан — 8,9%;

Таджикистан — 7,3%;

Узбекистан — 6,7%;

Туркменистан — 6,3%;

Грузия — 5,5%;

Армения — 5%;

Казахстан — 4,8%;

Турция — 3,1%;

Азербайджан — 2%.



Фактически Грузия сегодня остается одной из самых быстрорастущих экономик не только Южного Кавказа, но и всего региона. Однако главный вывод из доклада АБР заключается в другом. Международные организации все чаще говорят не о внутренних проблемах отдельных стран, а о глобальных рисках — дорогой энергии, изменении торговых маршрутов и геополитических конфликтах. Именно способность адаптироваться к этим внешним шокам станет главным фактором, который определит, сможет ли Грузия сохранить нынешние темпы роста в ближайшие годы.







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