В Кобулети обновляют скверы и строят теннисные корты

11.07.2026 21:17





м Кобулети, на улице Леселидзе, идёт реконструкция сквера возле библиотеки. Там появятся детские аттракционы, зоны отдыха, декоративные скамейки, беседки и современное наружное освещение.



Ещё один проект реализуется на улице Кайкацишвили, в районе Гелаури. Здесь планируют построить теннисные корты со всей необходимой инфраструктурой.



Параллельно благоустроят прилегающий сквер, который должен превратиться в современную зелёную и рекреационную зону.





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