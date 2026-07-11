|
В Кобулети обновляют скверы и строят теннисные корты
11.07.2026 21:17
м Кобулети, на улице Леселидзе, идёт реконструкция сквера возле библиотеки. Там появятся детские аттракционы, зоны отдыха, декоративные скамейки, беседки и современное наружное освещение.
Ещё один проект реализуется на улице Кайкацишвили, в районе Гелаури. Здесь планируют построить теннисные корты со всей необходимой инфраструктурой.
Параллельно благоустроят прилегающий сквер, который должен превратиться в современную зелёную и рекреационную зону.