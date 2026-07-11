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Замминистра юстиции и замгенпрокурора Грузии обсудили вопросы развития практики сдерживания-медиации


11.07.2026   22:00


Заместитель министра юстиции Грузии Георгий Дгебуадзе встретился с заместителем генерального прокурора Грузии Амираном Гулуашвили.

По сообщению Министерства юстиции, на рабочей встрече обсуждались актуальные вопросы в области программ сдерживания и медиации. Особое внимание было уделено необходимости разработки документа по политике сдерживания и медиации, вопросам укрепления кадрового и реабилитационного потенциала, а также совершенствованию систем обмена и обработки данных.

Во встрече приняли участие руководитель Национального агентства пробации, исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, и условному освобождению Ника Цкварашвили и руководитель Департамента надзора за прокурорской деятельностью и стратегического развития Генеральной прокуратуры Грузии Миранда Мелкадзе», — говорится в заявлении Министерства юстиции.


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