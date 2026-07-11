Президент Молдовы выдвинула кандидата на пост премьер-министра

11.07.2026 23:02





Президент Молдовы Майя Санду официально выдвинула кандидатуру бизнесмена Василе Тофана на пост премьер-министра.



Об этом сообщает TV8, передает "Европейская правда".



У Тофана есть 15 дней, чтобы получить вотум доверия от парламента, а также сформировать программу деятельности правительства и определиться с его составом.



"Для меня большая честь находиться здесь. Я не считаю это достижением, это большая ответственность, и я переполнен этой ответственностью. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы оправдать ожидания молдаван. Я надеюсь приступить к работе как можно скорее, чтобы улучшить жизнь молдаван", – отметил Тофан.



Кандидат на пост премьер-министра назвал три основных направления, на которых он сосредоточится в начале своего срока полномочий: восстановление, завоевание и укрепление доверия, восстановление экономики, политика, государственное управление и бизнес.



"Я – командный игрок и прихожу, чтобы вместе создать сильные команды. Все честные, смелые и трудолюбивые люди найдут во мне союзника. Все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы как можно быстрее привести Молдову в ЕС", – подчеркнул он.



Напомним, 3 июля премьер Александру Мунтяну неожиданно объявил, что уходит в отставку.



Решение Мунтяну, вероятно, связано с коррупционными скандалами, потрясшими Молдову в последние дни. Выяснилось, в частности, что глава агентства по безопасности гражданской авиации MOLDATSA, назначенный на эту должность действующей властью, имеет поддельный диплом о высшем образовании и свидетельство пилота. Также в четверг, 2 июля, задержали госсекретаря Министерства сельского хозяйства по подозрению во взяточничестве.



Правящая партия Молдовы "Действие и солидарность" (PAS) предложила кандидатуру Тофана на пост главы правительства.





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